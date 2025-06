DJ Tanja La Croix verrät den Namen ihres Sohnes

Keystone-SDA

DJ Tanja La Croix lüftet das Geheimnis um den Namen ihres Sohnes. Der Wonneproppen heisst Luca. Der Kleine sei ein fröhliches und aufgewecktes Baby.

(Keystone-SDA) Man spüre schon jetzt, dass er ein kleiner Entdecker sei, sagte die 43-Jährige dem Newsportal der «Schweizer Illustrierten». Ein Geräusch gefalle ihm besonders gut: «Das Rauschen von Wasser scheint ihn zu faszinieren und zu beruhigen – ob am See, Fluss oder sogar beim Plätschern eines Brunnens.» Einen kleinen Ausflug an den See gab es für Luca bereits nach zwei Wochen. Gemeinsam mit Familie und Freunden machte La Croix einen Ausflug an den Walensee, wie sie weiter erzählt.

Ihr gehe es gut, sagt die DJ, «ich geniesse das Kennenlernen ganz intensiv». Luca sei bereits Mitte Mai zur Welt gekommen. «Diese ersten Momente gehörten einfach uns.» Darum habe sie die Geburt erst knapp zwei Wochen später verkündet.