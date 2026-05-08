Dokumentarfilm über Tourismus in Luzern sorgt bei FDP für Unmut

Keystone-SDA

Ein am Donnerstag ausgestrahlter Dokumentarfilm von SRF beleuchtet den Tourismus in Luzern. Zu Wort kommen kritische Stimmen sowie der Tourismusdirektor und der Stadtrat. Die städtische FDP bezeichnet den Film in einer Mitteilung vom Freitag als "zu undifferenziert".

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(Keystone-SDA) Filmemacher Jörg Huwyler begleitet eine Reisegruppe aus Singapur zu den Tourismus-Hotspots der Luzerner Altstadt, zeigt einen vollen Zug der Zentralbahn und interviewt Einheimische im viel besuchten Lungern OW. Der 50-minütige Film steht unter dem Titel «Überrannt – Overtourism in der Schweiz».

Als Kritiker zu Wort kommt etwa Nationalrat David Roth (SP). Er stört sich an der Ausrichtung von Luzerner Strassen wie dem Grendel auf die Bedürfnisse der Touristinnen und Touristen. Dies mache die Stadt seiner Ansicht nach «weniger lebenswert». Tourismusdirektor Marcel Perren sagt im Film, es komme zuweilen zu «Dichteeffekten» und «Engpässen», was nach noch besseren Lösungen verlange. Die städtische Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub (Mitte) äussert sich zur wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus.

Die städtische FDP «distanziert» sich vom Film und seiner Stossrichtung, wie ihrem Communiqué zu entnehmen ist. Von «Overtourism» zu sprechen, sei eine Verzerrung der Realität. Statt die Gäste zu bekämpfen, brauche es Investitionen in die nötige Infrastruktur.

Tourismus im Wandel

Mehr als die Hälfte der Logiernächte im Kanton Luzern entfallen auf dessen Hauptort. Total wurden im vergangenen Jahr 1,5 Millionen Logiernächte verzeichnet, wie Lustat Statistik Luzern im April bekanntgab.

Mit mehreren Massnahmen wurde der Tourismus in der Stadt in den vergangenen Jahren eingeschränkt. So wurde 2025 eine Haltegebühr für Reisecars eingeführt. Dadurch ging die Nutzung des Schwanenplatzes als Carparkplatz um zwei Drittel zurück.

Seit Anfang 2025 gilt zudem eine Begrenzung für Kurzvermietungen von Wohnungen über Airbnb oder andere Portale, welche die Stimmbevölkerung 2023 an der Urne gutgeheissen hat. Eine Beschwerde gegen das Reglement ist derzeit beim Bundesgericht hängig.

Derweil hielt eine Umfrage von Luzern Tourismus 2025 fest, dass 86 Prozent der Gäste «sehr zufrieden» mit ihrem Aufenthalt in Luzern waren. Die Befragung zeigte weiter, dass immer mehr Einzelreisende und weniger Gruppen kommen würden. Am meisten kritisiert wurde in der Befragung, dass Luzern zu touristisch sei.