Dominique Rinderknecht ist schwanger und verheiratet

Keystone-SDA

Im kleinen Rahmen hat Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht ihren Verlobten Drew Gage geheiratet. "Blick" verriet sie zudem, dass sie ihr erstes Kind erwartet.

(Keystone-SDA) «Ich war noch nie so glücklich», sagte Rinderknecht in einem in der Nacht auf Donnerstag online von «Blick» veröffentlichten Artikel.

Die 35-Jährige und ihr 33-jähriger Partner hatten sich am vergangenen Samstag das Jawort gegeben. Zur Zeremonie auf einer Farm in der Nähe von Kapstadt waren nur 19 Gäste geladen. «Es war magisch», erinnerte sich die ehemalige Miss Schweiz, die nun Dominique Rinderknecht-Gage heisst. Seit diesem Moment seien sie eine Familie.

Zu zweit wird die Familie nicht lange bleiben. «Wir sind im vierten Monat schwanger», verriet die 35-Jährige. Es wird ein Mädchen. «Dass unsere Tochter bei der Hochzeit auch mit dabei war, obwohl sie noch so klein ist, war besonders berührend», sagte der werdende Vater.

Nach der Geburt ihrer Tochter will das Paar ein grösseres Hochzeitsfest in Südafrika veranstalten. «Das wird nochmals ein unvergesslicher Abend», freute sich die Braut.