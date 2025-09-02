Dreharbeiten mit dem Vater – Lilah Pate über Druck am Set

The Swiss voice in the world since 1935
Schauspielerin Lilah Pate musste sich beim Dreh von "The Runarounds" unter ihrem eigenen Vater als Regisseur beweisen. "Er wollte wirklich, dass ich gute Arbeit leiste, und ich spürte diesen Druck", sagte die 21-Jährige ("The Summer I Turned Pretty", "Outer Banks") dem "People"-Magazin.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Du darfst nicht nur gut sein. Du musst grossartig sein.»

Er habe ihr bei einem Anruf gesagt: «»Du darfst nicht nur gut sein. Du musst grossartig sein. Ich setze meine gesamte Karriere auf deine Leistung.» Und das ist völlig berechtigt.» Ihr Vater Jonas Pate ist der Schöpfer der Serie und führte in sechs Folgen Regie.

Mit ihrer Besetzung sei er ein Risiko eingegangen, so die 21-Jährige. «Ich wollte mich beweisen und zeigen, dass ich mir bewusst bin, wie viele Privilegien ich dadurch hatte.» Und sie wollte zeigen, dass sie die Rolle verdiene. Mit ihrem Vater habe sie ein langes Gespräch gehabt. «Wir erinnerten uns daran, wie viel Glück wir haben.» Sie wollten sich auf die Kunst fokussieren und am Set ganz normal miteinander umgehen – wie Schauspielerin und Regisseur.

Pate schaute sich Geste von «The Summer I Turned Pretty»-Star ab

Lilah Pate sei auf Film-Sets an der Seite ihres Vaters gross geworden. «Ich habe mich schon immer dazu hingezogen gefühlt. Aber mein Vater wollte nur, dass ich das mache, wenn ich es wirklich liebe.» Sie habe nicht aufgegeben, von ihm gelernt und ihn begleitet. Nach einiger Zeit, «als ich einige Rollen bekommen hatte, sah er, dass es das ist, was ich in meinem Leben machen möchte.»

Ihre Rolle in der ersten Staffel von «The Summer I Turned Pretty» sei für Pate «der unglaublichste erste Job» gewesen. Von der Hauptdarstellerin Lola Tung habe sie sich etwas abgeschaut: «Am letzten Drehtag schrieb sie jedem einen Brief.» Das gleiche habe Pate am letzten Drehtag von «The Runarounds» gemacht. «Ich wollte das umsetzen, was sie mir und was mir der gesamte Cast beigebracht hat.»

