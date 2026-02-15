Drei Kinder setzen in Diessenhofen TG Container in Brand

Drei Kinder haben am Samstagnachmittag in Diessenhofen einen Unterflurcontainer mit Feuerwerk in Brand gesetzt. Die Kantonspolizei Thurgau machte sie rasch ausfindig, wie sie mitteilte.

(Keystone-SDA) Die kantonale Notrufzentrale wurde kurz nach 15 Uhr darüber informiert, dass an der Schupfenzelgstrasse aus einem Unterflurcontainer Rauch aufsteigt. Die ausgerückte Feuerwehr löschte den Brand rasch, wie die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung schrieb.

Sie hielt die drei Täter in der Nähe des Tatorts an. Es handelte sich um Kinder im Alter zwischen elf und zwölf Jahren. Sie wurden bei der Jugendanwaltschaft angezeigt. Verletzte gab es keine, wie es weiter hiess. Der Sachschaden betrage mehrere hundert Franken.