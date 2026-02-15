Drei Männer nach Einbruch in Meiringer Garage festgenommen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat am Sonntag drei Männer vorläufig festgenommen, die in der Nacht in eine Garage in Meiringen eingebrochen waren.

(Keystone-SDA) Kurz vor 1 Uhr nachts hatte die Kantonspolizei die Meldung erhalten, dass sich in einer Garage am Mälchplatz in Meiringen verdächtige Personen befänden, hiess es in einer Mitteilung vom Sonntag.

Eine Patrouille konnte kurze Zeit später drei Personen in dieser Garage ausmachen, die sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude verschafft hatten. Eine Person konnte noch vor der Garage angehalten werden. Die zweite Person flüchtete zu Fuss und konnte wenig später angehalten werden.

Eine weitere Person flüchtete mit einem mutmasslich gestohlenen Fahrzeug in Richtung Bahnhofstrasse. Auf der Kirchgasse kam das Fahrzeug von der Strasse ab und prallte in eine Mauer. Der dritte mutmassliche Täter konnte laut Polizei schliesslich in einem Personenzug am Bahnhof Meiringen angehalten werden.

Die Ermittlungen wurden unter der Leitung der kantonalen Jugendstaatsanwaltschaft und der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland aufgenommen.