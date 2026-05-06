Drei Personen hospitalisiert nach Brand in Haus in Zürich-Affoltern

Keystone-SDA

Bei einem Wohnungsbrand in Zürich-Affoltern sind in der Nacht auf Mittwoch drei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung hospitalisiert worden. Die Brandursache ist unklar, wie Schutz & Rettung Zürich am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Brand brach kurz nach Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus in Zürich-Affoltern aus, wie es im Communiqué hiess. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung im Erdgeschoss bereits in Vollbrand. Das Feuer habe sich innert Minuten über die Fassade auf darüberliegende Stockwerke ausgebreitet, hiess es weiter.

Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Mehrere Löschleitungen wurden durchs Treppenhaus gelegt, gleichzeitig erfolgte der Einsatz von aussen über Autodrehleitern. Um versteckte Glutnester in der Fassade zu löschen, mussten Teile davon geöffnet werden, so Schutz & Rettung Zürich.

Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich laut Mitteilung selbst in Sicherheit bringen oder wurden von der Polizei evakuiert. Drei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Die betroffene Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Weshalb das Feuer ausbrach, ist Gegenstand laufender Ermittlungen, hiess es.