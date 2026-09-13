Drei Verletzte bei Brand in Berner Mehrfamilienhaus

Keystone-SDA

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Bei einem Wohnungsbrand in Bern sind am frühen Sonntagnachmittag drei Personen verletzt worden. Alle sechs Wohnungen des Gebäudes sind unbewohnbar, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte wurden am Sonntag nach 13 Uhr wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus an der Mädergutstrasse alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren, standen die Flammen schon im Wohnungsinneren.

Die sechs Wohnungen konnten evakuiert und der Brand konnte bald darauf gelöscht werden, wie aus der Meldung der Polizei hervorgeht. Es seien private Unterbringungsmöglichkeiten organisiert worden.

Insgesamt untersuchten die Ambulanzteams sechs Personen: Drei Verletzte wurden in ein Spital gebracht – zwei erlitten eine Rauchvergiftung, eine Person verletzte sich bei der Evakuierung.

Neben der Kantonspolizei standen 25 Angehörige der Berufsfeuerwehr Bern und sechs Ambulanzen im Einsatz.

Die Ursache für den Brand war am Sonntag noch ungeklärt. Gemäss Polizei werden die genauen Umstände derzeit aufgeklärt.