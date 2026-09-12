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E-Scooter-Fahrer bei Kollision mit Auto in Chur verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Scooter ist am Samstagmorgen in Chur GR ein Mann verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Verzweigung der St. Luzistrasse und der Sandstrasse.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Autofahrerin fuhr kurz vor 09.30 Uhr vom Plessurquai in Richtung St. Luzistrasse, wie die Stadtpolizei Chur am Samstag mitteilte. Gleichzeitig war ein E-Scooter-Fahrer auf der Sandstrasse in Richtung Stadtzentrum unterwegs.

An der Verzweigung kam es zum Zusammenstoss der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des E-Scooters wurde dabei verletzt. Die Rettung Chur brachte ihn ins Kantonsspital Graubünden. Die Stadtpolizei Chur klärt den genauen Unfallhergang ab, wie es weiter hiess.

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