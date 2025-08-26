Ein Verletzter nach Kollision mit Anhänger in Eschenbach LU
Ein Lieferwagen hat am Dienstagmorgen in Eschenbach aus unbekannten Gründen seinen Anhänger verloren. Dieser prallte mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Eine Person verletzte sich dabei.
(Keystone-SDA) Der Unfall ereignet sich um etwa 7.45 Uhr zwischen Waldibrücke und Eschenbach, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Die verletzte Person wurde ins Spital gebracht.
Die Strecke war für Räumungs- und Reinigungsarbeiten vorübergehend gesperrt.