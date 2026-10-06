Eine Person stirbt bei Dachstockbrand in Oberwinterthur

Keystone-SDA

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Eine Person ist beim Dachstockbrand vom Dienstagmorgen in Oberwinterthur ums Leben gekommen. Die Umstände des Todes sind noch ungeklärt. Ob es sich um den als vermisst gemeldeten Bewohner handelt, ist noch offen.

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(Keystone-SDA) Das Feuer war gegen 9.30 Uhr gemeldet worden, als starker Rauch aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses am Heiniweg drang, wie die Kantonspolizei Zürich am Nachmittag mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Dach, worauf die Stadtpolizei Winterthur das Gebäude evakuierte.

Diverse Wohnungen seien derzeit nicht mehr bewohnbar, hiess es weiter. Die Stadtpolizei organisiere zusammen mit Vertretern der Stadt Ersatzunterkünfte für die Betroffenen.

Die Brandursache ist noch unklar und wird von Brandermittlungsspezialisten untersucht. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der örtlichen Verhältnisse schwierig, doch die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Erste Schätzungen gehen von einem Sachschaden von über einer Million Franken aus.

Starke Rauchentwicklung

Die Warn-App Alertswiss warnte am Dienstagmorgen vor einem starken, unangenehmen Geruch wegen der Rauchentwicklung. Der Verkehr sei wegen des Brandes stark beeinträchtigt, hiess es bei Alertswiss. Die Bevölkerung solle nicht in das betroffene Gebiet Wallrüti gehen und Klimaanlagen sowie Lüftungen ausschalten. Weiter sollen Türen und Fenster geschlossen bleiben und das Gebiet umfahren werden.

Die Warnmeldung auf Alertswiss wurde gegen 15 Uhr aufgehoben. Gegen 16 Uhr konnte die Feuerwehr den Brand bis auf wenige Glutnester löschen.