Eine Person wird beim Brand einer Wohnung in Littau LU verletzt

Keystone-SDA

Ein Brand in einer Wohnung im Luzerner Stadtteil Littau hat am frühen Donnerstagmorgen einen grossen Feuerwehreinsatz ausgelöst. 28 Personen mussten evakuiert werden, eine von ihnen wurde beim Brand verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr der Stadt Luzern wurde um 3.14 Uhr alarmiert, wie sie am Donnerstag mitteilte. Als sie an der Luzernstrasse 71 eintraf, stand eine Wohnung im Parterre im Vollbrand.

Die mit rund 90 Personen ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand nach eigenen Angaben rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Sie evakuierte ferner 28 Personen, die in dem betreffenden Mehrfamilienhaus sowie im Nachbargebäude wohnen. Die Evakuierten wurden im Feuerwehrgebäude in Littau betreut.

Vor Ort waren nach Angaben der Feuerwehr auch vier Teams des Rettungsdienstes 144. Sie untersuchten 16 Personen, eine von diesen wurde mit unbestimmten Verletzungen hospitalisiert. Wegen des Brandes war die Luzernstrasse zwei Stunden lang gesperrt.

Der Rauch aus der brennenden Wohnung breitete sich im gesamten Treppenhaus aus, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Er wurde mit Hochleistungslüftern entfernt. Die betroffene Wohnung sei vorübergehend unbewohnbar, hiess es im Communiqué.

Zur Brandursache konnte die Feuerwehr am Donnerstag noch keine Angaben machen. Was den Brand ausgelöst habe, werde von Spezialisten der Luzerner Polizei untersucht, hiess es dazu.