Eine Rondinone-Installation ziert neu den Auslandschweizerplatz

A Rondinone installation now adorns Auslandschweizerplatz Keystone-SDA

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"The Sun" heisst die Installation, welche am Samstagnachmittag auf dem Auslandschweizerplatz in Brunnen SZ enthüllt worden ist. Geschaffen hat sie der aus Brunnen stammende, international erfolgreiche Künstler Ugo Rondinone.

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(Keystone-SDA) Das Werk war von der Stiftung Auslandschweizerplatz in Auftrag gegeben worden, um das 5400 Quadratmeter grosse Gelände am Vierwaldstättersee aufzuwerten. Rondinone verwendete als Grundmaterial Schwemmholz aus dem Vierwaldstättersee.

Das kreisförmige Objekt wurde vom Künstler in der Wiese direkt vor der Promenade befestigt. Schaut man durch «The Sun» hindurch, blickt man auf den Vierwaldstättersee sowie die angrenzenden Hügel – die Installation lebt insofern vom direkten Blick in die Natur.

Mit Rondinone konnte die Stiftung Auslandschweizerplatz einen international bekannten Künstler gewinnen. Rondinones aussergewöhnliche Engagement und seine Verbundenheit mit seiner Heimat hätten das Projekt überhaupt erst möglich gemacht, teilte der Kanton Schwyz im Hinblick auf die Vernissage mit.

Der Konzept- und Installationskünstler Ugo Rondinone war 1964 als Kind italienischer Einwanderer geboren worden und in Brunnen aufgewachsen. Er studierte in Wien und lebt und arbeitet heute in Zürich und New York.

Berühmt ist Rondinone für seine Steinfiguren. Seine übergrossen erhabenen «Steinmänner» standen etwa 2013 auf der Rockefeller Plaza in New York. Seine «Seven Magic Mountains» – eine Gruppe bunter Steinfiguren – wurden in der Wüste von Nevada zu einem Publikumsmagnet. Ein sieben Meter hohes Steinmandli von Rondinone befindet sich in der Nähe, nämlich in Andermatt UR.

Der Auslandschweizerplatz wurde 1991 anlässlich der 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft geschaffen. Er bildet den Abschluss des «Wegs der Schweiz», der um den Urnersee führt, und soll die Zugehörigkeit der fünften Schweiz zur Eidgenossenschaft zum Ausdruck bringen.