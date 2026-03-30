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Eine weitere Person nach Berner Demo-Krawall identifiziert

Keystone-SDA

Im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung nach der eskalierten Pro-Palästina-Demonstration von vergangenem Oktober hat die Kantonspolizei Bern bislang eine Person identifiziert. Von weiteren Tatverdächtigen sollen heute Montag unverdeckte Bilder veröffentlicht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Person wurde eindeutig identifiziert, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Diese veröffentlichte vor zehn Tagen verpixelte Bilder von mehreren Dutzend «dringend tatverdächtigen» Personen. Weitere 101 vermummte, mutmassliche Straftäterinnen und -straftäter wurden bereits zuvor identifiziert und werden in den kommenden Wochen kontaktiert.

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