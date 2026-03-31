Einsiedeln SZ schliesst mit hohem Plus statt budgetiertem Minus ab

Keystone-SDA

Die Bezirksgemeinde Einsiedeln hat die Rechnung 2025 deutlich besser abgeschlossen als erwartet. Statt eines Defizits resultiert ein Plus von 11,1 Millionen Franken. Zum besseren Ergebnis führten vor allem die höheren Steuereinnahmen.

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(Keystone-SDA) Die Rechnung 2025 fiel damit um fast 15 Millionen Franken besser aus als budgetiert. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 3,6 Millionen Franken, wie die Bezirksgemeinde am Dienstag mitteilte.

Die Steuereinnahmen lagen laut der Botschaft rund 4,6 Millionen Franken über dem Budget. Auch die Ausgaben fielen tiefer aus als erwartet. Gleichzeitig gab es Sondereffekte wie zusätzliche Erträge aus dem Finanzausgleich und Neubewertungen von Liegenschaften.

Hingegen investierte die Bezirksgemeinde statt den geplanten 20,3 Millionen Franken nur 12,3 Millionen Franken, wie es weiter hiess. Das Eigenkapital der Bezirksgemeinde erhöhte sich auf neu 83,3 Millionen Franken.

Die kommenden Jahre seien geprägt von hohen Investitionen. Die Gewinne der letzten Abschlüsse sollen in den Schuldenabbau und in Steuersenkungen investiert werden, hiess es weiter. Einsiedeln wolle weiterhin eine «gesunde Balance zwischen einem attraktiven Steuerfuss» und der Finanzierung des Haushaltes und der Investitionsvorhaben finden, hiess es in der Botschaft des Bezirksrats zur Rechnung.