The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Engste Angehörige nehmen Abschied von Modemacher Armani

Keystone-SDA

Ein kleiner Kreis von Familienangehörigen, Freunden und engsten Mitarbeitern hat bei einer Trauerfeier Abschied von dem italienischen Modemacher Giorgio Armani genommen. An der privaten Zeremonie in der Kirche des kleinen Ortes Rivalta in der Nähe seines Geburtsorts Piacenza im Norden Italiens nahmen unter anderem Armanis Lebens- und Geschäftspartner Leo Dell'Orco sowie seine Schwester, Nichten und auch sein Neffe teil.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Armani war am vergangenen Donnerstag im Alter von 91 Jahren gestorben. Am Wochenende hatten Tausende am Sarg des Modeschöpfers Abschied genommen, der am Armani-Firmensitz in der Metropole Mailand aufgebahrt war. Darunter war auch italienische Prominenz wie die Modemacherin Donatella Versace, der Fiat-Erbe John Elkann sowie der Komponist Ludovico Einaudi.

Rivalta war schon mehrere Stunden vor der Trauerfeier für Touristen und Besucher gesperrt. Als der Sarg am Nachmittag vor die Kirche gefahren wurde, versammelten sich einige Menschen am Strassenrand und applaudierten.

Aus Respekt vor seiner Lebensleistung schlossen alle Armani-Geschäfte von 15.00 Uhr an für den Rest des Tages. Der Milliardenkonzern hat mehr als 600 Boutiquen rund um die Welt. «Zum Andenken an Herrn Armani bleiben die Geschäfte der Gruppe heute, am 8. September 2025, anlässlich seiner Beerdigung ab 15:00 Uhr bis zum Ende des Tages geschlossen», hiess es etwa auf einem Schild vor einer Filiale auf der Düsseldorfer Königsallee.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft