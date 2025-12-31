Erheblicher Sachschaden durch Vandalenakte in Riedholz SO

Keystone-SDA

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag mit Steinwürfen Fensterscheiben und Fahrzeuge in Riedholz SO beschädigt. Die Solothurner Polizei geht von einem Schaden zwischen 50'000 und 100'000 Franken aus, wie sie in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

(Keystone-SDA) Die Sachbeschädigungen wurden auf dem Attisholz-Areal verübt, wie es heisst. Die Täterschaft habe Steine durch Fenster der Kantine und von Hallen geworfen und damit die Scheiben sowie im Inneren stehende Fahrzeuge beschädigt.

Aussen auf dem Areal seien zudem ein weiteres Auto sowie eine Baumaschine beschädigt worden, ebenfalls durch Steinwürfe.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, wie es weiter heisst.