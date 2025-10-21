Erste Verkehrsunfälle in Graubünden wegen Schnee

Keystone-SDA

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag auf der Splügenpassstrasse wegen Schnee auf der Fahrbahn ins Schleudern geraten und auf die Seite gekippt. Es handelt sich Polizeiangaben zufolge bereits um den dritten Unfall wegen schneebedeckter Fahrbahn in Graubünden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 19-Jährige sei dabei von Italien her gekommen und kurz nach dem Grenzübertritt verunfallt. Sein Auto war mit Sommerreifen ausgerüstet, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag schrieb. Der Fahrer und seine Mitfahrerin konnten trotz dem Überschlag das Auto selber und unverletzt verlassen.

Es handle sich dabei bereits um den dritten Verkehrsunfall wegen Schnees in der Saison 2025/26 auf Bündner Strassen, so ein Polizeisprecher auf Anfrage von Keystone-SDA. Die ersten Unfälle passierten am 25. und 27. September, forderten aber lediglich kleinere Sachschäden. Aktuell befinden sich noch keine Bündner Pässe in der Wintersperre.