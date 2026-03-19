Erster Batterie-Trolleybus in Luzern im Einsatz

Keystone-SDA

In der Stadt Luzern und den umliegenden Gemeinden ist heute Donnerstag zum ersten Mal ein Batterie-Trolleybus im regulären Betrieb im Einsatz. Er ist Teil der Umstellung der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) auf eine fossilfreie Busflotte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bus könne sowohl mit Fahrleitung als auch mit Batterie fahren und sei damit flexibler unterwegs, hiess es am Donnerstag im Communiqué der Verkehrsbetriebe Luzern.

Insgesamt beschaffen die VBL in den nächsten Jahren 53 solcher Fahrzeuge. Sie ersetzen ältere Trolley- und Dieselbusse, wie es weiter hiess.

Das Ziel sei ein komplett fossilfreier Bus-Betrieb bis 2034, teilten die VBL mit. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 sollen die Batterie-Trolleybusse «eine zentrale Rolle» im neuen Luzerner Busnetz spielen.