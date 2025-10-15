Euroairport Basel öffnet Zuschauerterrasse nach zehn Jahren wieder

Keystone-SDA

Der Euroairport Basel-Mülhausen öffnet am 18. Oktober seine Zuschauerterrasse wieder, nachdem sie zehn Jahre lang aus Sicherheitsgründen geschlossen war. Die teilweise Wiedereröffnung sei dank eines überarbeiteten Sicherheitskonzepts möglich, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Terrasse wird täglich von 6.00 bis 21.00 Uhr geöffnet sein, wie es heisst. Mit dem Restaurant Rossopomodoro auf der französischen Seite und der Skybar auf Schweizer Seite gebe es auch ein gastronomisches Angebot.

«Wir freuen uns sehr, unseren Besucherinnen und Besuchern nach so langer Zeit wieder einen Einblick in das Flughafengeschehen bieten zu können», wird Flughafendirektor Tobias Markert in der Mitteilung zitiert.