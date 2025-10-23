Externer Bericht entlastet Luzerner Dienststelle Immobilien

Keystone-SDA

Die Administrativuntersuchung zur Dienststelle Immobilien des Kantons Luzern hat keinen straf- oder personalrechtlichen Handlungsbedarf zu Tage gefördert. Dennoch hat die Geschäftsleitung Aufgaben erhalten, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Untersuchung wurde von einer externen Anwaltskanzlei durchgeführt. Eine grosse Mehrheit der befragten Mitarbeitenden bewertete die Zusammenarbeit innerhalb der Teams positiv, wie die Staatskanzlei in einer Mitteilung schrieb. Verbessert werden müsse jedoch die teamübergreifende Zusammenarbeit. Das zeige der Bericht deutlich auf.

Die Departementsleitung habe der Geschäftsleitung den Auftrag erteilt, Prozesse innerhalb der Dienststelle zu optimieren und eine Vertrauenskultur aufzubauen, die den Mitarbeitenden aktuell fehle, schrieb die Staatskanzlei weiter.

Der Kanton Luzern hatte das Arbeitsverhältnis mit dem damaligen Kantonsbaumeister per Ende letztem April in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Dies, nachdem mehrere Mitarbeitende gekündigt hatten.