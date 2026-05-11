Fantasy Basel mit Spongebob-Sprecher und «Baldur’s Gate 3»-Stimmen

Keystone-SDA

Die Fantasy Basel, die grösste Schweizer Comic Con, findet dieses Jahr vom 14. bis 16. Mai in den Basler Messehallen statt. Auf über 100'000 Quadratmetern sollen Fans von Fantasy, Science-Fiction, Games, Anime und Cosplay in fantastische Welten eintauchen.

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(Keystone-SDA) Dieses Jahr lockt die Fantasy Basel mit über 850 Ständen, acht Bühnen und 45 Stargästen aus verschiedenen Unterhaltungsbereichen. Vor allem Fans von Fantasy-Games können sich über das Gäste-Line-up freuen. Denn dieses Jahr kommen Samantha Béart und Tim Downie nach Basel, die im preisgekrönten Rollenspiel «Baldur’s Gate 3» (Larian Studios, 2023) den Charakteren Karlach und Gale ihre Stimmen geliehen haben.

Ebenso an der diesjährigen Fantasy anzutreffen sein werden Maxence Cazorla und Rich Keeble. Sie sprachen die Charaktere Esquie und Monoko im ebenfalls vielfach ausgezeichneten Fantasy-Spiel «Clair Obscure: Expedition 33» (Sandfall Interactive, 2025).

Beide Games haben in den vergangenen Jahren die Spieleindustrie in Aufruhr versetzt. Sie haben gezeigt, dass auch unabhängige Studios ohne die Unterstützung finanzstarker Publisher sehr erfolgreiche Spiele entwickeln können, die viele Fans begeistern.

Auch aus der Welt der Fernsehserien werden in Basel bekannte Gesichter zu sehen und Stimmen zu hören sein. So kommen auch Evie Templeton («Wednesday», Netflix) und Spongebobs deutsche Stimme, Santiago Ziesmer («Spongebob Schwammkopf», Nickelodeon) an die Fantasy.

Cosplay mit Respekt für Mensch und Werk

Für das Cosplay Village sind 27 Stars und Gäste aus der Schweiz und dem Ausland angekündigt, die ihre Arbeiten zeigen werden. Zudem findet jeweils am Nachmittag auf der Hauptbühne ein Cosplay-Wettbewerb statt mit Cosplays aus der Schweiz am Donnerstag, Newcomern am Freitag und internationalen Performances am Samstag.

Cosplay ist eine Wortzusammensetzung aus Costume und Play, wobei alle von Amateurfans bis zu Profis in die Kostüme von Charakteren schlüpfen (Costume) und deren Rollen auch ausspielen (Play). So ist auch dieses Jahr mit tausenden verkleideter Fans zu rechnen.

Dabei ist der Respekt-Code zu beachten. Grundsätzlich sollen Personen nicht ohne deren Einverständnis fotografiert oder berührt werden. Und bei Cosplays sei besondere Vorsicht geboten, da viel Arbeit in sie investiert werde. Die Veranstalter halten fest: «Nein heisst nein». Bei Widerhandlungen stehe für Betroffene ein Awareness-Team bereit, um Unterstützung zu bieten.

Die Fantasy wächst

Die erste Fantasy Basel fand im Jahr 2015 statt und lockte mit einer Ausstellungsfläche von 15’000 Quadratmetern 20’000 Besuchende an. Im vergangenen Jahr waren es mit 100’000 Quadratmetern 97’000 Besuchende. Die Zurich Pop Con, hinter der das gleiche Veranstalterteam steht, besuchten im gleichen Jahr im Herbst 46’000 Personen bei einer Ausstellungsfläche von 30’000 Quadratmetern.