Feiertagsverkehr: Bund erwartet lange Staus auf Schweizer Strassen

Keystone-SDA

Rund um die kommenden Frühlingsfeiertage erwartet das Bundesamt für Strassen ein hohes Verkehrsaufkommen auf Schweizer Strassen. Besonders die verlängerten Wochenenden über Auffahrt, Pfingsten und Fronleichnam seien staugefährdet.

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(Keystone-SDA) Der Ferien- und Feiertagsverkehr wird sich laut der Mitteilung des Bundesamtes für Strassen (Astra) vom Montag insbesondere auf die Nord-Süd-Achsen A2 Gotthard und A13 San Bernardino auswirken.

Als Alternativen nannte die Behörde den Tunnel durch den Grossen St. Bernhard, den Simplonpass sowie den Autoverlad am Lötschberg und Simplon. In den kommenden Tagen werde zudem der Gotthardpass geöffnet, der ebenfalls als Alternativroute zur Verfügung stehe, teilte das Astra weiter mit. Zurzeit sind witterungsbedingt noch nicht alle Alpenpässe geöffnet.

Am Gotthard kommt es zu den Frühlingsfeiertagen seit Jahren regelmässig zu langen Staus. Rekordstaulängen ergaben sich 1999 und 2018 an Pfingsten mit je 28 Kilometer langen Blechlawinen.

Bei Stau auf der Autobahn bleiben

Das Astra appellierte denn auch an Autofahrerinnen und Autofahrer, auch bei Stau auf der Autobahn bleiben. Dies, um die Ortschaften entlang der Nationalstrassen zu entlasten.

Ausweichverkehr bei Staus belaste die Menschen in den Ortschaften erheblich und könne in den betroffenen Regionen zu einem Verkehrskollaps führen. Zudem würden der lokale Verkehr sowie Busse behindert und das Unfallrisiko gesteigert.

Abseits der Nord-Süd-Achse erwartet das Astra auch an Grenzübergängen wie in Genf, Basel oder bei Chiasso TI sowie beispielsweise auf der A13 im Sarganserland oder in der Region Luzern zusätzliche Verkehrseinschränkungen.

SBB bietet zusätzliche Sitzplätze an

Anstelle der Ausweichrouten über die Strasse bietet sich die Bahn als Alternative an. Die SBB kündigte für die Feiertagswochenenden Auffahrt (14. – 17. Mai) und Pfingsten (22. – 25. Mai) 58 Extrazüge zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin und rund 130’000 zusätzlich verfügbare Sitzplätze an.

Dies entspreche einer Zunahme von rund 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Kapazitätserhöhung werde durch die Extrazüge sowie durch zusätzliche Wagen an Regelzügen erreicht. Dies gelte auch für die EuroCity-Züge, die bis nach Italien fahren.

Zusätzlich werden am Auffahrtsdonnerstag und am Samstag vor Pfingsten je eine weitere TILO-RE80-Verbindung von Locarno nach Milano Porta Garibaldi (I) angeboten. Diese Züge verkehren über Varese (I) anstatt über Chiasso.

Trotzdem könne es zu vollen Zügen kommen, teilten die SBB am Montag weiter mit. Denn auch sie rechnen mit mehr Reisenden. Die SBB empfiehlt, die Reise frühzeitig zu planen und Sitzplätze zu reservieren. Auch wird geraten, sich im Online-Fahrplan über die Extrazüge zu informieren. Diese seien jeweils an der fehlenden Liniennummer erkennbar.