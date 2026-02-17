Fifa-Präsident Gianni Infantino erhält den libanesischen Pass

Keystone-SDA

Der umtriebige Fifa-Präsident Gianni Infantino wird Trippelbürger: Am Montag ist ihm, der bereits Staatsbürger der Schweiz und Italiens ist, in Beirut der libanesische Pass überreicht worden, wie der "Tagesanzeiger" am Dienstag berichtete.

(Keystone-SDA) Die Staatsbürgerschaft des Landes war ihm schon vor Monaten gewährt worden, heisst es. Infantino ist mit der Libanesin Lina al-Ashkar verheiratet.

Infantino konnte von einer Ausnahmeregelung profitieren. Nach libanesischem Recht können Frauen gemäss Zeitungsbericht ihre Staatsbürgerschaft eigentlich nicht an ihre Ehegatten übertragen.

Infantino zeigte sich in einem von lokalen TV-Sendern verbreiteten Video «stolz und glücklich» über den Pass. «Ich liebe den Libanon», sagte er.

Es ist offenbar eine für den Libanon ergiebige Liebe. So hatte Infantino seine Absicht angekündigt, den Bau eines neuen Stadions in Beirut mit einer Kapazität von 20’000 bis 30’000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu finanzieren.