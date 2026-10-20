Fischotter haben sich zum siebten Mal im Engadin fortgepflanzt

Keystone-SDA

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Mitte Oktober hat ein Wildhüter zwei Fischotter-Babys im Engadin nachweisen können. Die beiden mehrmonatigen Tierchen tappten am Inn vor die Linse einer Wildtierkamera. Es ist bereits das siebte Mal, dass sich Fischotter im Engadin fortpflanzten.

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(Keystone-SDA) Mit diesem Nachweis steigt die Gesamtzahl der belegten Reproduktionen im Kanton Graubünden auf total zehn, schrieb das Bündner Amt für Jagd und Fischerei am Montag auf seiner Webseite. Die allerersten jungen Fischotter waren im Jahr 2018 ebenfalls im Oberengadin entdeckt worden.

Seit da verbreiteten sie sich auch im übrigen Kanton Graubünden. 2025 fing eine Wildtierkamera in der Surselva ein Fischotter mit zwei Jungtieren ein. Und auch in der übrigen Schweiz gibt es Nachweise, etwa in den Kantonen Solothurn und Schwyz sowie in der Linthebene im Kanton St. Gallen.