Frau soll in Schwyz Ersatzautos erschlichen und verkauft haben

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Schwyz hat Ende September eine 47-jährige Frau vorübergehend festgenommen. Sie wird verdächtigt, bei mehr als zehn Autogaragen Ersatzfahrzeuge unter einem Vorwand erhalten und diese anschliessend weiterverkauft zu haben.

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(Keystone-SDA) Gemäss der am Dienstag verschickten Mitteilung habe die Serbin in den vergangenen Monaten verschiedene Garagenbetriebe kontaktiert und angegeben, ihr eigenes Auto zur Reparatur bringen zu wollen. Für die Dauer der Reparatur habe sie nach einem Ersatzfahrzeug gebeten.

Nachdem sie die Ersatzfahrzeuge erhalten hatte, soll sie ihr eigenes Auto nicht in die Reparatur gebracht haben. Stattdessen, so die Kantonspolizei, habe sie die Ersatzwagen weiterverkauft.

Laut der Polizei erschlich sich die Frau dadurch «mehrere Tausend Franken.» Die Ermittlungen dauern an. Im Vordergrund stehen gemäss Communiqué die Verdachtsmomente der Veruntreuung, Urkundenfälschung und des Diebstahls.