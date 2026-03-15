Frau stirbt nach Kollision auf der A2 bei Muttenz BL

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 bei Muttenz ist am frühen Sonntagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Mehrere Fahrzeuge waren in die Kollision verwickelt, wie die Polizei Basel-Landschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut einem Sprecher kurz vor 4 Uhr auf der A2 in Muttenz in Fahrtrichtung Bern/Luzern. Nach bisherigen Erkenntnissen waren mehrere Fahrzeuge in die Kollision involviert. Eine jüngere Frau verstarb noch am Unfallort. Die Identifikation der verstorbenen Person stand am Sonntagmorgen noch aus.

Was zum Unfall geführt hat, ist laut Polizeiangaben derzeit unklar. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in alle Richtungen.

Die A2 von Basel in Richtung Bern/Luzern ist laut Alertswiss bis zur Einfahrt Pratteln gesperrt. Wie lange die Sperrung dauern wird, ist gemäss Polizei nicht bekannt.

Die Polizei Basel-Landschaft hat weitere Informationen für den Verlauf des Morgens in Aussicht gestellt.