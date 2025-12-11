Fussball-EM der Frauen für Stadt Bern günstiger als erwartet

Keystone-SDA

Die Stadt Bern hat für die Fussball-EM der Frauen weniger Geld ausgegeben als geplant. Der Kredit von 6,1 Millionen wurde um 580'000 Franken unterschritten. Insbesondere die Reserve von einer halben Million Franken wurde nicht beansprucht.

(Keystone-SDA) Das geht aus dem Schlussbericht an den Stadtrat hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Einer der Gründe für das gute Ergebnis ist demnach, dass viel mehr Menschen in die Fanzonen strömten als erwartet. Dadurch konnten höhere Einnahmen erzielt werden.

Der Bericht nennt auch Verbesserungspotenzial. So sollten die finanzielle Beiträge von Kanton und Bund bei künftigen Grossanlässen besser auf die Kreditentscheide der Stadt Bern abgestimmt werden. Bei der EURO 2025 ging die Stadt bereits Ende 2022 in Vorleistung, während Kanton und Bund ihre Beiträge erst im Juni 2024 sprachen.

Die Fussball-Europameisterschaft der Frauen lockte im vergangenen Sommer mehr als eine halbe Million Besucherinnen und Besucher in die Fan-Zonen. Die vier Spiele im Stadion Wankdorf waren alle ausverkauft. Als bleibende Erinnerung ist ein Dokumentarfilm zur EM in Arbeit, dessen Premiere für Februar 2026 geplant ist.