Gülsha Adilji begleitet ihre beste Freundin durch die Chemotherapie

Keystone-SDA

Moderatorin Gülsha Adilji hat ihre beste Freundin beim Kampf gegen den Krebs begleitet. Während der Chemotherapie wich Adilji nicht von der Seite ihrer Freundin und war bei jedem Spitalbesuch dabei, wie sie "Blick" erzählt.

(Keystone-SDA) «Ich war in einem anderen Film», erinnert sich die 40-jährige Podcasterin in der Donnerstagsausgabe von «Blick» an die Zeit nach der Krebsdiagnose ihrer besten Freundin und Mitbewohnerin. Fragen schossen ihr durch den Kopf: «Stirbt Lya jetzt? Kann sie Chemo machen? Muss ein Bein amputiert werden?»

Lya sei mehr als eine beste Freundin. Die zwei Frauen beschreiben sich als einen Organismus, wie «Blick» schreibt. Ihre Verbindung sei so eng, dass sie vergessen würden, wem welche Zahnbürste gehöre.

Während der Chemotherapie kümmerte sich Adilji darum, dass ihre Freundin die Tabletten nahm und die Zuversicht nicht verlor. Sie sei die Person gewesen, die ihr geholfen habe, am Leben zu bleiben, lobt Lya ihre Seelenverwandte.