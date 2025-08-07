Gekreuzigte Trump-Skulptur wird nicht im Basler Bahnhof gezeigt

Keystone-SDA

Die Skulptur des gekreuzigten US-Präsidenten Donald Trump wird nicht wie geplant beim Bahnhof Basel SBB gezeigt. Sie könne aus Sicherheitsgründen nicht an diesem Ort gezeigt werden, teilte die dort eingemietete Galerie Gleis 4 am Donnerstag via Instagram mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die zu erwartenden grossen Menschenmengen und befürchteten Störungen stellten ein zu grosses solches Sicherheitsrisiko dar, heisst es weiter. Gleis4 habe diesen Entscheid selbst gefällt und nicht auf Bitte der SBB, wie die Galerie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb.

«Wir haben Resonanz erwartet, aber nicht mit so grossem Interesse gerechnet», heisst es im Instagram-Beitrag. Bahnhöfe seien kein üblicher Ort für Kunstgalerien und dies erfordere auch, weder den Personenfluss zu stören noch Sicherheitsrisiken zu schaffen. Die Galerie sucht nun aktiv einen anderen Ausstellungsort.

Die Skulptur des britischen Künstlers Mason Storm mit dem Titel «Saint or Sinner» (Heiliger oder Sünder) stellt Trump in einem orangen Häftlingsanzug dar. Er ist an einem weissen Kreuz festgeschnallt, die an eine Pritsche bei Hinrichtungen mit der Giftspritze erinnert.

Die Zuger Galerie Gleis 4 wird im September im Saal der ehemaligen Brasserie im Westflügel des Bahnhofsgebäudes einen neuen Standort eröffnen.