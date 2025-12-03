Graubünden weitet E-Voting-Angebot auf weitere Gemeinden aus

Keystone-SDA

Der Kanton Graubünden hat sein E-Voting-Angebot auf die vier Gemeinden Cazis, La Punt Chamues-ch, Schluein und Scuol ausgeweitet. An der Volksabstimmung vom 8. März 2026 können somit die Stimmberechtigten von insgesamt 26 Bündner Gemeinden ihre Stimme elektronisch abgeben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dieser Erweiterung besteht nun in mehr als einem Viertel der Gemeinden die Möglichkeit, E-Voting zu nutzen, teilte der Kanton am Mittwoch mit. Bezogen auf die Zahl Stimmberechtigten, die sich für den elektronischen Stimmkanal registrieren können, sei mittlerweile bereits mehr als die Hälfte des Kantons mit E-Voting abgedeckt.

Bislang haben sich in den ans System angeschlossenen 26 Gemeinden rund 7000 Personen für eine elektronische Stimmabgabe angemeldet. Das entspricht knapp zehn Prozent der möglichen Stimmberechtigten. Die Zahl steige kontinuierlich an.

Für die Volksabstimmung vom 8. März 2026 ist eine Anmeldung bis zum 11. Januar 2026 möglich.

Der Bundesrat hatte dem Kanton Graubünden im November 2023 die Bewilligung für E-Voting-Versuche erteilt. Dieser setzt dafür das System der Schweizerischen Post ein.