Hagel beschädigt im Appenzeller Vorderland mehrere Autos

Keystone-SDA

Hagelschauer haben am Donnerstagabend mehrere Autos in Heiden AR beschädigt. Gemäss der Polizei stand die Feuerwehr im Vorderländer Ort aufgrund des Hagels zwei Mal im Einsatz. In Waldstatt AR rückte die Feuerwehr zudem wegen eines Blitzes, der in eine Thuja-Hecke eingeschlagen war, aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) «Die Feuerwehr rückte am Donnerstagabend in Heiden zwei Mal aus», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Einer dieser Feuerwehreinsätze erfolgte wegen eines Dachfenster eines Hauses, das aufgrund des Hagels zerstört worden war.

Bei der Generalagentur Ausserrhoden der Mobiliar-Versicherung gingen mehrere Meldungen über beschädigte Autos ein. «Gemäss aktuellen Schätzungen werden es zwischen 300 und 500 Autos sein, die aufgrund des Hagels Schäden erlitten haben», sagte Urs Fiechter, Leiter Schadendienst, am Freitagmorgen auf Anfrage.

Die Meldungen stammen gemäss Fiechter mehrheitlich aus dem Appenzeller Vorderland, also der Region rund um Heiden. Aus dem Mittelland oder Hinterland hingegen seien nur «ganz wenige oder gar keine» Schäden gemeldet worden.

Hagelkörner in der Grösse eines Fünflibers

Auf der Internetseite von SRF Meteo sind Leserbilder aus Heiden zu sehen, die fünflibergrosse Hagelkörner zeigen. «Aufgrund der Radardaten dürften aber auch Körner von mehr als 5 cm Grösse gefallen sein», schrieb SRF Meteo.

Auch im St. Galler Rheintal regnete es zeitweise stark. Zu Polizeieinsätzen kam es deshalb gemäss einem Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen aber nicht. In Rebstein ist ein Baum auf eine Strasse gestürzt, weshalb die Feuerwehr aufgeboten wurde. Verletzte oder Sachschäden gab es keine.

