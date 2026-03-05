Hochdorf LU liegt 2025 dank mehr Steuereinnahmen im Plus

Keystone-SDA

Die Gemeinde Hochdorf LU schliesst das Jahr 2025 mit einem Gewinn statt mit einem Defizit ab. Insgesamt verbesserte sich der Rechnungsabschluss gegenüber dem Budget vor allem dank höheren Steuereinnahmen um 1,3 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte, erwartete sie für das letzte Jahr ein Minus von 0,9 Millionen Franken. Die Rechnung wies nun aber einen Ertragsüberschuss von 0,4 Millionen Franken aus.

Vor allem die Steuererträge fielen höher aus als budgetiert. Bei den natürlichen Personen betrugen die Mehreinnahmen 1,6 Millionen Franken, bei den Unternehmen 170’000 Franken. Als Grund für die höheren Steuererträge nannte die Gemeinde, dass der Kanton gegenüber den Vorjahren die Datengrundlagen für die Fakturierung des Rechnungsjahres geändert habe. Es sei nicht auszuschliessen, dass deswegen 2026 die Steuernachträge tiefer ausfallen würden.

Die Gemeinde Hochdorf investierte 2025 deutlich weniger als budgetiert, nämlich nur 5,2 Millionen Franken statt 8,9 Millionen Franken. Es seien verschiedene Projekte verschoben worden, hiess es dazu in der Mitteilung. Die getätigten Investitionen hätten aber vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden können.

Die Gemeindefinanzen seien solide, hiess es in der Mitteilung. Sämtliche vom Kanton vorgegebenen Grenzwerte würden eingehalten.