Hoher Sachschaden bei Dachstockbrand in Schlieren

Keystone-SDA

Beim Brand des Dachstocks eines Einfamilienhauses in Schlieren ist am Sonntag hoher Sachschaden entstanden. Personen wurden keine verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

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(Keystone-SDA) Anwohner hätten den Brand kurz nach 9.30 Uhr gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren von Schlieren und Nachbargemeinden hätten den Brand sodann rasch unter Kontrolle bringen können.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich gemäss Communiqué keine Personen in der Liegenschaft. Es sei entsprechend niemand verletzt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.

Die Brandursache sei noch nicht geklärt, heisst es weiter. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich habe die Ermittlungen aufgenommen.