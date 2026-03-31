Hosts von «Zivadiliring» beenden gemeinsamen Podcast

Keystone-SDA

Nach fünf Jahren haben die Podcasterinnen Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic das Ende ihres Projekts "Zivadiliring" bekannt gegeben. Als Grund für den Schritt nannten sie unterschiedliche Vorstellungen über die Weiterentwicklung des Formats.

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(Keystone-SDA) Man habe festgestellt, dass unterschiedliche Vorstellungen zur Weiterentwicklung des Podcasts bestünden, teilten die drei Hosts am Dienstag mit. Der Entscheid, das Projekt abzuschliessen, sei gemeinsam getroffen worden.

«Wir sind dankbar für alles, was wir gemeinsam geschaffen haben, und für die vielen Menschen, die uns begleitet haben», sagten die drei Frauen laut der Mitteilung. In der Kommentarspalte auf Instagram zeigten sich zahlreiche Fans des Formats enttäuscht.

Die geplante Frühlingstour mit insgesamt fünf Shows in Basel, Zürich und Bern finde dennoch statt. Diese Auftritte würden jedoch nur von Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic präsentiert.

Gülsha Adilji könne aus persönlichen Gründen nicht an der Tour teilnehmen. «Dieser Entscheid fällt mir unglaublich schwer und ich bin sehr traurig, nicht dabei sein zu können», wurde sie in der Mitteilung zitiert. Die drei Frauen wollten sich nun auf die Entwicklung eigener Projekte konzentrieren.