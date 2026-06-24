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Hug-Zwillinge politisieren erstmals gemeinsam im Basler Grossen Rat

Keystone-SDA

Eine ungewöhnliche Konstellation in der Schweizer Politik: Die 38-jährigen Zwillinge Michael und Lukas Hug (LDP) sitzen seit Mittwoch gemeinsam im Basler Grossen Rat. Lukas Hug trat seine erste Parlamentssitzung, während sein Bruder als Statthalter die Sitzungen mitleitet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Ökonom Lukas Hug rückte für seinen Parteikollegen Raoul Furlano in den Grossen Rat nach.

Sein Zwillingsbruder Michael Hug politisiert seit über sechs Jahren im Kantonsparlament. Der Jurist ist Präsident der Bau- und Raumplanungskommission. Das Parlament wählte ihn im Januar zum Statthalter der jetzigen Grossratspräsidentin Gianna Hablützel-Bürki (SVP). Nächstes Jahr wird er voraussichtlich das Präsidium übernehmen.

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