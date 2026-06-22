Hund in Bottighofen TG aus überhitztem Auto gerettet

Keystone-SDA

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Um einen Hund in einem überhitzten Auto zu retten, hat ein Passant am Sonntagnachmittag in Bottighofen eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Der für das Tier verantwortliche 17-jährige Jugendliche wird bei der Jugendanwaltschaft angezeigt.

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(Keystone-SDA) Einem Passanten war aufgefallen, dass der im Auto eingeschlossene Hund stark hechelte, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Montag mit. Der Mann schlug die Scheibe auf der Fahrerseite ein und befreite den Hund. Abklärungen zeigten danach, dass ein 17-Jähriger das Tier im Fahrzeug zurückgelassen hatte.

In den vergangenen Tagen habe es mehrere Meldungen zu Tieren in abgeschlossen Autos gegeben, heisst es in der Mitteilung. Diese Fälle seien jeweils glimpflich abgelaufen, etwa weil die Besitzerinnen und Besitzer rasch eintrafen, erklärte Polizeisprecher Robin Bernhardsgrütter gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Mit Kamera dokumentieren

Allgemein warnt die Kantonspolizei, dass warme Aussentemperaturen oder eine starke Sonneneinstrahlung zu Todesfallen für Kinder oder Tiere in parkierten Fahrzeugen werden könnten – auch bei leicht geöffnetem Fenster.

Wer solche Fälle beobachte, solle versuchen, den Halter oder die Halterin des Autos ausfindig zu machen. Beispielsweise könne die Autonummer im Einkaufszentrum ausgerufen werden. Falls dies nicht möglich sei, solle die Polizei verständigt werden. Bis zu deren Eintreffen müsse der Gesundheitszustand des Tiers oder des Kindes beobachtet werden.

Falls im Notfall eine Scheibe eingeschlagen werde, solle dies mit einer Kamera dokumentiert werden oder es könnten weitere Passanten dazugeholt werden, rät die Kantonspolizei.