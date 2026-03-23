Im Kanton Aargau leben erneut mehr Menschen

Keystone-SDA

Die Bevölkerung im Kanton Aargau ist im Jahr 2025 um 1,1 Prozent oder um 8107 Personen gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahr schwächte sich das Wachstum jedoch leicht ab. Ende 2025 lebten 743'643 Menschen im Aargau.

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(Keystone-SDA) Die ausländische Bevölkerung nahm um 4678 Personen (2,29 Prozent) zu, die schweizerische Bevölkerung um 3429 Personen (0,65 Prozent), wie aus der am Montag von Statistik Aargau veröffentlichten Bevölkerungsstatistik hervorgeht. Der Ausländeranteil liegt bei 28,1 Prozent. Die Zahl der Einbürgerungen stieg um 22,9 Prozent auf 3197 Personen.

In allen elf Bezirken wuchs die Zahl der Bevölkerung, wie die Statistik aufzeigt. Absolut ist die Zunahme im Bezirk Baden (1727 Personen) am höchsten, im Bezirk Zurzach am tiefsten (287). Relativ verzeichnet der Bezirk Muri (1,9 Prozent) die stärkste Zunahme, der Bezirk Zurzach (0,8 Prozent) die geringste.

Boomgemeinde Siglisdorf

Von den 197 Gemeinden verzeichneten insgesamt 21 eine Bevölkerungszunahme von 3,0 Prozent und mehr. In 22 Gemeinden lag die Zunahme bei 2,0 bis 2,99 Prozent, in 44 Gemeinden bei 1,0 bis 1,99 Prozent und in 59 Gemeinden bei 0,0 bis 0,99 Prozent.

Ein Bevölkerungsrückgang wurde in 51 Gemeinden verzeichnet. Ein klares räumliches Muster der Bevölkerungszunahme sei nicht zu erkennen, hält Statistik Aargau fest. Die stärkste Bevölkerungszunahme habe Siglistorf im Bezirk Zurzach mit 9,6 Prozent verzeichnet. Die stärkste Bevölkerungsabnahme habe Rüfenach im Bezirk Brugg ausgewiesen.

Mehr Todesfälle als Geburten

Während die Zahl der Geburten im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent zurückging, nahm die Zahl der Todesfälle um 3,4 Prozent zu. In der ausländischen Bevölkerung gab es 1766 Geburten und 636 Todesfälle, was einen Geburtenüberschuss von 1130 ergibt.

Damit setze sich der meist stabile Trend der letzten Jahre fort, heisst es in der Bevölkerungsstatistik. In der schweizerischen Bevölkerung kamen 4427 Geburten auf 4923 Todesfälle. Dies ergibt einen negativen Geburtenüberschuss von 496.

Die Zahl der Todesfälle in der schweizerischen Bevölkerung war 2025 die höchste seit Beginn der kantonalen Bevölkerungsstatistik im Jahr 1972.