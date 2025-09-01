Implenia zieht in Deutschland Aufträge an Land

Der Baukonzern Implenia hat in Deutschland mehrere Hochbau-Grossaufträge gewonnen. Diese haben ein Volumen von mehr als 200 Millionen Euro.

(Keystone-SDA) Das gewichtigste Projekt sei ein neues Büroareal in München mit dem Namen «Heaven», das über rund 28’000 Quadratmeter Bürogeschossfläche verfügen werde, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Es handle sich um eine Kombination von Neu- und Umbauten, wobei es auch denkmalpflegerische Anforderungen gebe. Der Baubeginn ist laut den Angaben noch im laufenden Jahr 2025 geplant, die Inbetriebnahme der Gebäude soll stufenweise ab 2027 erfolgen.

Die anderen Aufträge sind unter anderem ein Verwaltungsneubau in Brandenburg, eine Schule im Ruhrgebiet und eine Sporthalle in Frankfurt. All diese Projekte entsprächen dem strategischen Fokus von Implenia auf grosse und anspruchsvolle Immobilienprojekte, die umfassende Expertise und langjährige Erfahrung voraussetzten.