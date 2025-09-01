The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Implenia zieht in Deutschland Aufträge an Land

Keystone-SDA

Der Baukonzern Implenia hat in Deutschland mehrere Hochbau-Grossaufträge gewonnen. Diese haben ein Volumen von mehr als 200 Millionen Euro.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das gewichtigste Projekt sei ein neues Büroareal in München mit dem Namen «Heaven», das über rund 28’000 Quadratmeter Bürogeschossfläche verfügen werde, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Es handle sich um eine Kombination von Neu- und Umbauten, wobei es auch denkmalpflegerische Anforderungen gebe. Der Baubeginn ist laut den Angaben noch im laufenden Jahr 2025 geplant, die Inbetriebnahme der Gebäude soll stufenweise ab 2027 erfolgen.

Die anderen Aufträge sind unter anderem ein Verwaltungsneubau in Brandenburg, eine Schule im Ruhrgebiet und eine Sporthalle in Frankfurt. All diese Projekte entsprächen dem strategischen Fokus von Implenia auf grosse und anspruchsvolle Immobilienprojekte, die umfassende Expertise und langjährige Erfahrung voraussetzten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft