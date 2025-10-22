Not in Gaza: Die Glückskette ruft zu Spenden auf
Der Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel ermöglicht Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza. Die Glückskette appelliert an die Solidarität der Schweiz mit den erschöpften Menschen dort. Spenden auch Sie!
Die kürzlich erfolgte Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens zwischen der Hamas und Israel ist ein Zeichen der Hoffnung für die Bevölkerung Gazas, die seit zwei Jahren mit einer beispiellosen humanitären Tragödie konfrontiert ist: Zehntausende Opfer, Hunger, massive Zerstörungen, Krankenhäuser ausser Betrieb sowie Mangel an Nahrung, Wasser, Medikamenten und Strom.
Die Glückskette führt am 22. Oktober zusammen mit der SRG einen nationalen Solidaritätstag für die Zivilbevölkerung in Gaza durch.
«Die Lage bleibt dramatisch», sagt Miren Bengoa, Direktorin der Glückskette. «Die Bevölkerung in Gaza ist erschöpft, hungrig und ohne Obdach. Jetzt müssen wir die fragile Hoffnung in konkrete Hilfe umsetzen.»
Gaza: Spenden für Nahrung und Wasser
Kurzfristig ermöglichen die Spenden Hilfe gegen die humanitären Notlage: Lebensmittel, Wasser, Medikamente, Unterkünfte und Hygieneartikel.
Die medizinische Versorgung und mobile Kliniken können verstärkt werden. Traumatisierte Kinder und Familien erhalten Unterstützung.
Langfristig kann mit dem Spendenertrag der Wiederaufbau wichtiger Infrastrukturen wie Gesundheits- und Wasserversorgungseinrichtungen, Schulen und Wohnhäuser angegangen werden.
Der Krieg im Gazastreifen und der humanitäre Kollaps
