Not in Gaza: Die Glückskette ruft zu Spenden auf

Das Elend ist Gaza berührt: Die Glückskette organisiert Hilfe. Keystone

Der Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel ermöglicht Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza. Die Glückskette appelliert an die Solidarität der Schweiz mit den erschöpften Menschen dort. Spenden auch Sie!

2 Minuten

Mehr

Mehr In eigener Sache Gaza: Hier gehts direkt zur Spendensammlung Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die erschöpften Menschen in Gaza brauchen Hilfe. Spenden Sie hier. Mehr Gaza: Hier gehts direkt zur Spendensammlung Externer Link

Die kürzlich erfolgte Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens zwischen der Hamas und Israel ist ein Zeichen der Hoffnung für die Bevölkerung Gazas, die seit zwei Jahren mit einer beispiellosen humanitären Tragödie konfrontiert ist: Zehntausende Opfer, Hunger, massive Zerstörungen, Krankenhäuser ausser Betrieb sowie Mangel an Nahrung, Wasser, Medikamenten und Strom.

Die Glückskette führt am 22. Oktober zusammen mit der SRG einen nationalen Solidaritätstag für die Zivilbevölkerung in Gaza durch.

«Die Lage bleibt dramatisch», sagt Miren Bengoa, Direktorin der Glückskette. «Die Bevölkerung in Gaza ist erschöpft, hungrig und ohne Obdach. Jetzt müssen wir die fragile Hoffnung in konkrete Hilfe umsetzen.»

Gaza: Spenden für Nahrung und Wasser

Kurzfristig ermöglichen die Spenden Hilfe gegen die humanitären Notlage: Lebensmittel, Wasser, Medikamente, Unterkünfte und Hygieneartikel.

Die medizinische Versorgung und mobile Kliniken können verstärkt werden. Traumatisierte Kinder und Familien erhalten Unterstützung.

Langfristig kann mit dem Spendenertrag der Wiederaufbau wichtiger Infrastrukturen wie Gesundheits- und Wasserversorgungseinrichtungen, Schulen und Wohnhäuser angegangen werden.

Mehr Der Krieg im Gazastreifen und der humanitäre Kollaps Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Gaza liegt in Trümmern, es herrscht eine Hungersnot. Swissinfo hat die Daten zur humanitären Katastrophe zusammengetragen. Mehr Der Krieg im Gazastreifen und der humanitäre Kollaps

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch