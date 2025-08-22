The Swiss voice in the world since 1935
In Winterthur sinken die Stromtarife 2026 erneut

Keystone-SDA

Weil sich die europäischen Energiemärkte entspannt haben, sinken 2026 in Winterthur die Stromtarife. Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 4500 kWh spart 2026 knapp 100 Franken im Vergleich zu 2025.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stromtarife 2026 sinken in Winterthur über alle Kundengruppen gesehen um durchschnittlich knapp sieben Prozent gegenüber 2025, wie der Stadtrat, der die Stromtarife festlegte, am Freitag mitteilte.

Bereits vor einem Jahr hatte der Stadtrat eine Senkung der Strompreise um 10 Prozent bekannt gegeben.

