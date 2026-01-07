In Zug sind per Ende 2025 so viele Firmen eingetragen wie noch nie

Keystone-SDA

Im Kanton Zug sind per Ende 2025 so viele Firmen im Handelsregister eingetragen wie nie zuvor. Sowohl der Firmenbestand als auch die Gründungen erreichten Rekordwerte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Zuger Handelsregister verzeichnete per Ende 2025 insgesamt 43’275 Firmen, wie die Zuger Volkswirtschaftsdirektion am Mittwoch mitteilte. Das sind 1825 Unternehmen mehr als im Vorjahr.

Laut dem Communiqué stieg die Zahl der Gründungen besonders stark: 2025 wurden 3688 Firmen neu eingetragen. Auch dies sei ein Rekordwert, so die Volkswirtschaftsdirektion.

Insgesamt wurden 24’047 Eintragungen vorgenommen. Im Vorjahr waren es 22’051. Dazu zählen Neugründungen, Änderungen oder Löschungen.