«Lobbys und Ölländer haben das Plastikabkommen in Genf untergraben»

Wie geht es nach dem Scheitern der Verhandlungen in Genf über ein internationales Abkommen gegen Plastikverschmutzung weiter? Keystone / Martial Trezzini

Die Verhandlungen für ein internationales Abkommen gegen Plastikverschmutzung sind am Freitag in Genf gescheitert. Mehrere Expert:innen machen den Druck von Interessengruppen und öl- sowie plastikproduzierenden Ländern dafür verantwortlich.

Am Freitagmorgen fiel das Urteil: «Wir werden hier in Genf kein Abkommen gegen Plastikverschmutzung haben», erklärte der Vertreter Norwegens während einer Plenarsitzung.

Die Verhandlungen dauerten seit zehn Tagen an und sollten um Mitternacht des 14. August abgeschlossen sein. Doch sie zogen sich bis 6 Uhr morgens hin. Die Leiter der 185 in Genf versammelten Delegationen sollten dann einem Kompromisstext zustimmen, der in über hundert Punkten noch unklar war. Fast alle in der informellen Sitzung anwesenden Länder lehnten ihn ab.

Die Plastikproduktion, Kernpunkt des Konflikts

Die Reduzierung der Plastikproduktion bildete den zentralen Streitpunkt der Diskussionen. Das angestrebte Ziel war, eine weltweite Obergrenze für die Produktion festzulegen und diese dann schrittweise zu reduzieren, während gleichzeitig die Verwendung giftiger Stoffe bei der Herstellung eingeschränkt werden sollte. Ein heikles Thema, das zwei Lager in einen Machtkampf verwickelte, der an die Klimaverhandlungen erinnerte.

Auf der einen Seite stand eine ehrgeizige Koalition unter der Leitung von Norwegen und Ruanda – der auch die Schweiz angehört –, die ein verbindliches Ziel zur Reduzierung der Produktion bis 2040 forderte. Dies gemäss dem UNO-Mandat, das den gesamten Lebenszyklus von Plastik von der Herstellung bis zur Entsorgung abdeckt.

Plastikverschmutzung weltweit Jedes Jahr werden mehr als 400 Millionen Tonnen PlastikExterner Link produziert, die Hälfte davon für den Einmalgebrauch. Weniger als 10% davon werden recycelt. Der Rest sammelt sich auf Deponien, im Boden und in den Meeren an oder zerfällt in Mikroplastik, das die Ökosysteme kontaminiert und sogar in das menschliche Blut gelangt. Die weltweite Plastikproduktion hat sich in zwanzig Jahren verdoppelt und könnte sich laut OECD bis 2060 verdreifachenExterner Link. Angesichts dieser Plage hat die UNO 2022 eine Resolution für einen verbindlichen internationalen Vertrag verabschiedet, der den gesamten Lebenszyklus von Plastik abdeckt, insbesondere durch die Eindämmung ihrer Produktion und die Verbesserung des Abfallmanagements.

Ihnen gegenüber standen öl- und plastikproduzierende Staaten wie Saudi-Arabien, Russland, Iran oder China, die angeblich versuchten, das Abkommen auf besseres Abfallmanagement zu beschränken, ohne die Produktion einzuschränken.

Bereits im Dezember, bei den eigentlich abschliessenden Verhandlungen in Busan in Südkorea, hatte sich diese Ländergruppe jeglicher Produktionsbeschränkung widersetzt und damit ein aufsehenerregendes Scheitern verursacht.

«Einige Länder sind nicht hierher gekommen, um einen Text zu finalisieren, sondern um genau das Gegenteil zu tun: jeden Versuch zu blockieren, ein tragfähiges Abkommen voranzubringen», prangert David Azoulay an, Direktor des Programms für Umweltgesundheit und Delegationsleiter des Zentrums für Internationales Umweltrecht (CIEL).

Er bezeichnet die Verhandlungen in Genf als «totales Scheitern». «Es ist unmöglich, einen gemeinsamen Nenner zwischen denen zu finden, die den Status quo bewahren wollen, und der Mehrheit, die ein funktionierendes Abkommen wünscht, das im Laufe der Zeit gestärkt werden kann.»

Die Blockade der Ölländer und Lobbys

Auch der Druck der Lobbys und der Ölländer wird kritisiert. Laut einer Analyse von CIEL waren bei den Verhandlungen in Genf mehr als 234 Lobbyisten der fossilen Brennstoff- und Chemieindustrie anwesendExterner Link und bildeten damit die grösste Delegation.

Neunzehn von ihnen waren sogar in nationale Delegationen integriert, insbesondere in die von Ägypten (6), Kasachstan (4), China (3) und Iran (3). Unter ihnen befinden sich Branchenriesen wie ExxonMobil, Dow oder der American Chemistry Council, aber auch Coca-Cola und Lego.

«Diese Lobbyisten üben oft Druck auf die Mitgliedstaaten aus, greifen zu Einschüchterungstaktiken und versuchen, die Ambitionen verwandter Prozesse zu reduzieren, wodurch sie ein ehrgeiziges Abkommen behindern», sagt Ximena Barengas, Spezialistin für Plastik und Petrochemie bei CIEL.

Auf dem Weg zu einem neuen Prozess?

Die Zukunft der Verhandlungen ist ungewiss. Felix Wertli, Leiter der Schweizer Delegation, sagt gegenüber Swissinfo, dass eine «Pause» notwendig sei: «Es ist eine grosse Enttäuschung und wir müssen jetzt über die Gründe für dieses Scheitern nachdenken und entscheiden, ob der Prozess überarbeitet werden muss. Wie wir gesehen haben, haben sich die ölproduzierenden Länder ebenso wie die USA, die keine internationalen Regeln wollten, stark gegen das Abkommen ausgesprochen.»

Die Direktorin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Inger Andersen, zeigt sich trotz der Müdigkeit nach den nächtlichen Verhandlungen zuversichtlich: «Trotz der Enttäuschung wurden bedeutende Fortschritte erzielt. Alle müssen verstehen, dass diese Arbeit nicht aufhören wird, denn die Plastikverschmutzung wird nicht aufhören.»

Für David Azoulay von CIEL sind alle künftigen Verhandlungen zum Scheitern verurteilt, solange sich der Prozess nicht ändert: «Wir brauchen einen Neuanfang, keine Wiederholung. Die Länder, die ein Abkommen befürworten, müssen sich aus diesem fehlerhaften Prozess zurückziehen, um ein Abkommen zu schaffen, das von den handlungsbereiten Staaten getragen wird, mit Abstimmungsregeln, die der hier beobachteten Tyrannei des Konsenses ein Ende setzen.»

Der Vorsitz hat sich dafür entschieden, die Verhandlungen auszusetzen, anstatt sie zu beenden, und lässt damit die Tür für eine neue Verhandlungsrunde offen. Der Weg zu einem Abkommen bleibt jedoch lang und voller Hindernisse angesichts einer Plage, die ständig zunimmt.

