Iran-Krieg birgt Risiken für Schweizer Stromversorgung

Keystone-SDA

Der Krieg im Iran könnte Folgen für die Schweizer Stromversorgung haben. Die zuständige Bundesbehörde warnt wegen der angespannten Lage auf dem europäischen Gasmarkt vor Unsicherheiten für die Stromversorgung im kommenden Winter.

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(Keystone-SDA) Zwar weise die aktuelle Preisentwicklung am Markt nicht auf eine erwartete Stromknappheit hin, teilte die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) am Donnerstag mit. Europa verfüge über grosse Kapazitäten bei Flüssiggas-Terminals, und die französischen Kernkraftwerke zeigten eine hohe Verfügbarkeit.

Jedoch könnte sich insbesondere die unsichere Verfügbarkeit von Gas in einem Extremszenario auf die Stabilität der Stromversorgung auswirken. Grund dafür seien die Blockade der Strasse von Hormus und die aktuell tiefen Füllstände der europäischen Gaslager.

Mittelfristig weist die Elcom auf Herausforderungen beim Unterhalt des Übertragungsnetzes hin. Rund sechzig Prozent der etwa 12’000 Tragwerke seien zwischen fünfzig und achtzig Jahre alt. Deren Modernisierung müsse vorwärtsgehen.