Iranische Medien melden Explosionen in Teheran

Keystone-SDA

Die iranische Hauptstadt Teheran wird den sechsten Tag in Folge von Raketenangriffen erschüttert. Die regierungsnahe iranische Nachrichtenagentur Isna meldete mehrere Explosionen im Osten der Millionenmetropole. Auch das Onlineportal Etemad meldete Raketeneinschläge.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die israelischen Streitkräfte kündigten unterdessen einen Angriff in einem Industriegebiet etwa 20 Kilometer südöstlich der Hauptstadt an. In einem persischsprachigen Post riefen sie die Bürger auf X dazu auf, das Gebiet zu verlassen.

Für andere in Teheran bombardierte Gebiete, darunter auch Wohnviertel, veröffentlichten die Streitkräfte hingegen keine Warnungen. Ohnehin dürften die Nachrichten kaum jemanden erreichen. Irans Machtapparat hat seit Beginn des Kriegs am Samstag die Bevölkerung weitgehend vom Internet abgeschnitten.

