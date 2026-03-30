Israels Armee setzt Angriffe in Teheran fort

Keystone-SDA

Die israelische Luftwaffe setzt ihre Angriffe im Iran fort. Es werde "militärische Infrastruktur" in der iranischen Hauptstadt Teheran attackiert, teilte die Armee am frühen Morgen ohne nähere Angaben mit.

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(Keystone-SDA) Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, das US-Militär habe «viele seit langem verfolgte Ziele» im Iran angegriffen und zerstört. Israel und die USA hatten ihren gemeinsamen Krieg gegen die Islamische Republik vor gut einem Monat begonnen.