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Israels Armee setzt Angriffe in Teheran fort

Keystone-SDA

Die israelische Luftwaffe setzt ihre Angriffe im Iran fort. Es werde "militärische Infrastruktur" in der iranischen Hauptstadt Teheran attackiert, teilte die Armee am frühen Morgen ohne nähere Angaben mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, das US-Militär habe «viele seit langem verfolgte Ziele» im Iran angegriffen und zerstört. Israel und die USA hatten ihren gemeinsamen Krieg gegen die Islamische Republik vor gut einem Monat begonnen.

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