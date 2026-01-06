Israels Aussenminister besucht Somaliland

Keystone-SDA

Israels Aussenminister Gideon Saar ist nach der umstrittenen Anerkennung Somalilands als unabhängigen Staat durch Israel zu Besuch in der Region. Er verteidigte die Entscheidung vor Ort als "moralisch richtig".

(Keystone-SDA) Israel hatte im Dezember als weltweit erstes Land die muslimisch geprägte Region im Norden Somalias als unabhängigen Staat anerkannt. Somaliland ist seit mehr als drei Jahrzehnten praktisch unabhängig. Mehrere regionale Mächte verurteilten Israels Schritt.

Niemand werde bestimmen, welche Länder Israel als Staaten anerkenne, erklärte Saar nach Angaben seines Büros. Bei Somaliland handle es sich um einen «funktionierenden Staat» und «eine stabile Demokratie». Der israelische Aussenminister kündigte zugleich eine baldige Eröffnung von Botschaften an. Israel lud den Präsidenten der Region am Horn von Afrika, Abdirahman Mohamed Abdullahi, den Angaben zufolge auch zu einem Besuch nach Israel ein.

Saar kritisierte in Hargeisa zugleich die Anerkennung eines palästinensischen Staats durch mehrere Länder: «Anders als «Palästina» ist Somaliland kein scheinbarer Staat», sagte Saar, ohne diese Äusserung näher zu erläutern.

Scharfe Reaktion in Mogadischu

Das somalische Aussenministerium in Mogadischu reagierte scharf auf den Besuch des israelischen Aussenministers. Somaliland sei ein «integraler und untrennbarer Teil» Somalias, hiess es in einer Stellungnahme. Saars Besuch in Hargeisa sei eine ernsthafte Verletzung der Souveränität und politischen Einheit Somalias und stelle eine nicht zu akzeptierende Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes dar.

Das abtrünnige Gebiet in Ostafrika hatte bisher vergeblich auf internationale Anerkennung gehofft.