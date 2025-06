Jugendliche verletzt sich bei Sturz vom Motorrad in Schmerikon SG

Keystone-SDA

Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto in Schmerikon am Freitag ist eine 16-Jährige schwer verletzt worden. Die jugendliche Motorradfahrerin wurde gemäss der Polizei von der Rega in ein Spital geflogen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 38-jähriger Mann wollte mit seinem Auto von der St. Gallerstrasse rechts in eine Tankstelle einbiegen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Aufgrund des Verkehrs hielt er sein Fahrzeug komplett an. Daraufhin streifte die 16-Jährige mit ihrem Motorrad die rechte Seite des Autos und stürzte.