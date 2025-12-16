Kanton Bern kritisiert Amnesty-Bericht zu Gaza-Demo

Keystone-SDA

Die Sicherheitsdirektion des Kantons Bern hat am Dienstag den Darstellungen von Amnesty International Schweiz zur Gaza-Demo in Bern widersprochen. Sie wirft der Organisation unbelegte Behauptungen und die Verharmlosung von Gewalt vor.

(Keystone-SDA) Amnesty stütze sich in ihrem Bericht einzig auf die Aussagen von Teilnehmenden der Kundgebung. Entsprechend sei der Bericht sehr einseitig. «Keine der Aussagen von angeblich Betroffenen wird durch Tatsachen untermauert», heisst es in der Mitteilung.

Das Vorgehen von Amnesty trage nicht zu einer sachlichen Aufarbeitung der Geschehnisse bei. Es habe sich um eine «unbewilligte und äusserst gewaltsame Demonstration» gehandelt, an welcher die Polizei angegriffen worden sei. 18 Einsatzkräfte seien verletzt worden.

Amnesty kritisiert die Polizeiintervention bei der unbewilligten und eskalierten Demonstration im Oktober als «ungerechtfertigt und exzessiv». Die Organisation stützt sich auf Beobachtungen und 180 Zeugenaussagen und fordert eine weitergehende Untersuchung des Einsatzes.