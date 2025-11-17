Kanton Bern lanciert E-Portal für Prämienverbilligungen

Keystone-SDA

Der Kanton Bern hat ein E-Portal für die Prämienverbilligung lanciert. Nutzerinnen und Nutzer können neu online ihren Anspruch auf Prämienverbilligung einsehen, ihre Anträge verfolgen und auf Dokumente zugreifen, wie der Kanton am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Weiter soll das Portal den Nutzenden Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen rund um Prämienverbilligungen liefern. Für komplexe Anliegen bleibt das Amt telefonisch und per Email erreichbar, wie die Direktion für Inneres und Justiz in einer Mitteilung schrieb.

Der Zugriff auf das Portal erfolgt nach einmaliger Authentisierung über das BE-Login mit Agov, dem Anmeldeverfahren des Bundes, wie es weiter hiess.

Das Portal soll laufend weiterentwickelt werden. Geplant sind unter anderem Funktionen zum Verwalten von Vollmachten und zum Hochladen von Unterlagen.

Der Kanton Bern ist schweizweit der erste Kanton, der ein E-Portal im Bereich der Prämienverbilligung anbietet, wie die Direktion weiter schrieb. Aktuell erhalten rund 280’000 Einwohnerinnen und Einwohner Prämienverbilligungen.